Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Konyaspor'un gollerini 29. dakikada Rahmanovic, 53 ve 88. dakikalarda Serdar Güler, ile 85. dakikiada Guilherme ağlara gönderdi.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 12. dakikada Pescik kaydetti.

84. dakikada Luckassen gördüğü kırmızı kartla Fatih Karagümrük'ü 10 kişi bıraktı.

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken İttifak Holding Konyaspor ligde iki hafta sonra kazanarak 30 puana yükseldi.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Vavacars Fatih Karagümrük ise bu maçın ardından ligde üst üste üçüncü maçını maçını kaybederek 22 punda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

GOL - 29. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği sağladı. Hedenstad'ın kaptırdığı topu önünde bulan Cikalleshi, pasını sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in penaltı noktası civarından çıkardığı sert şutta top ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 53. dakikada Konyaspor öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı sahasından ara pasında topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

71. dakikada İttifak Holding Konyaspor üçüncü gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sağdan ortasında Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Soner Dikmen, ceza sahasında bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Viviano, gole izin vermedi.

79. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic topu kornere çeldi.

83. dakikada Pesic'in ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top direkten döndü.

[Fotoğraf: DHA]

84. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Konyaspor atağında Michalak, ceza sahasına girmek üzereyken Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hollandalı stopere kırmızı kartını gösterdi.

GOL - 85. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Guilherme, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

GOL - 88. dakikada konuk takım, dördüncü golünü buldu. Soner Dikmen'in kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan ve sol çaprazdan hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak Bekaroğlu (Dk. 85 Baniya), Balkovec, Biglia, Emre Mor (Dk. 62 Adnan Uğur), Jimmy Durmaz (Dk. 63 Erhun Öztümer), Bertolacci (Dk. 62 Ahmed Musa), Karamoh, Pesic

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 90 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Mpoku), Bytyqi (Dk. 74 Michalak), Cikalleshi (Dk. 89 Ahmed Hassan)

Goller: Dk. 12 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Rahmanovic, Dk. 53 ve 88 Serdar Gürler, Dk. 85 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)