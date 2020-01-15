Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray’ı ağırladı.

Mücadelenin 39. dakikasında Rizespor Boldrin’in golüyle öne geçti.

Golün ardından toparlanan Galatasaray 39. dakikada Emre Akbaba’nın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu şekilde sonuçlandı.

90+2. dakikasında Emre Mor’un attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edilince müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itmişti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kalmıştı.

Maçın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

GOL: 38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

GOL: 39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

64. dakikada Samudio'nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.

68. dakikada Boldrin'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Okan yatarak direk dibinde kontrol etti.

69. dakikada Samudio'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Vetrih'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

71. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Emre Akbaba'nın kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.

GOL İPTAL: 90+3. dakikada altıpasın sol tarafında topla buluşan Adem rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor bekletmeden vuruşunu yapıp topu ağlarla buluşturdu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Abdullah Durak), Vetrih, Samudio, Garmash (Dk. 60 Skoda), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 88 Orhan Ovacıklı)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Linnes, Lemina, Seri (Dk. 78 Emre Mor), Ömer Bayram, Emre Akbaba (Dk. 88 Adem Büyük), Feghouli, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)

Goller: Dk. 38 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90+4 Boldrin ve Burak Albayrak (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Marcao (Galatasaray)

Kaynak: AA, DHA