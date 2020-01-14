Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önceki hedefimiz ilk maçta skor üstünlüğü yakalayıp, ikinci maç rahat çıkmaktı. İlk yarıya baktığımızda ofansif anlamda üretenliğimizin az olduğunu düşünüyorum." dedi.

Okan Buruk rakiplerinin bekledikleri gibi sahasında kalarak savunma yaptığını aktardı.

"Rakibimiz savunmayı bundan önceki turlarda da iyi yapmışlardı. Biraz daha hızlı ve dikine oynamak istedik, daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı forvet hattına yaptığımız takviyeler, Demba Ba, Visca ve Crivelli ile üç hücum oyuncusunu oyuna aldık. Defanstan da bir oyuncu azalttık. Birçok pozisyona girdik. Maçın sonu iki takım için de çok heyecanlı oldu. Gerçekten güzel bir maç oldu, Kırklarelispor'u mücadelesinden dolayı kutluyorum. Önümüzdeki hafta turu geçmek için çalışacağız. Daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Özellikle son bölüm, son dakikada yediğimiz gol avantajımızı ortadan kaldırdı. Rakibimiz daha avantajlı şekilde ikinci maça çıkacak. Savunma yönü ağırlıklı bir takım, ikinci maçta da bunu devam ettirecektir."

Bilgin Erdem: Turu geçmek istiyoruz

GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem ise çok iyi mücadele ettiklerini ve rövanşta da aynı mücadeleyi göstererek turu geçmek istediklerini söyledi.

Erdem, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in en güçlü ekiplerinden biri olduğunun altını çizdi.

"Rakibimizin, ikinci haftadan bu yana 17. haftaya kadar Süper Lig'de çok başarılı giden bir süreçleri var. Buraya çekinerek geldik, kupada başarılı bir şekilde o heyecanla devam ediyoruz. Bir umudumuz, heyecanımız vardı, bütün kafalar buradaydı. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Yıllardan beri kupalarda büyük maçları oynuyoruz. Başakşehir gibi Süper Lig'in güçlü bir ekibine karşı iyi bir sonuçla, kupada ilk ayağı bitirdik. Başlangıç önemli ama bitirmek daha önemi. İnşallah Kırklareli'ndeki maçta da aynı heyecan ve mücadeleyi gösterip turu geçmek istiyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. İnşallah son gülen de biz olacağız. Favori Başakşehir diyebilirim."

Bilgin Erdem, MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı da elediklerinin hatırlatılması üzerine, "Hayallerimizde hep bunlar var, hayallerimiz devam ediyor. Hayallerimizi sürdürmeye buraya geldik. Böyle takımlar cezayı keserler, kilidi çözen takımlar. Saygı duyuyoruz ama biz de o mücadeleyi sonuna kadar kora kor oynarız. O savaşımızı da veririz. Seyircimizin, Trakya'nın desteğiyle turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA