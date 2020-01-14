Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 5-8 Şubat tarihlerinde Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde düzenlenecek organizasyonda Polonya ve Slovenya ile B Grubu'nda yer aldı.

Milli takım, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de üst üste 8. kez mücadele edecek.

Kaynak: AA