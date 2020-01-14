Spor
Milli Tenisçi Avustralya Açık'a veda etti14 Ocak 2020 Salı 20:07 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 20:08
Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.
[Fotoğraf: AA]
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Pemra karşılaştı.
Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA
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