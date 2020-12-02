Teknik Direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal ile oynayacakları maç öncesi yapılan COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Çalımbay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."