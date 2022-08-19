Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda Celta Vigo'ya karşı oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında Casemiro'nun ayrılmak istediğini doğruladı.

Ancelotti, "Bu sabah Casemiro ile konuştum. Yeni fırsatları, meydan okumaları denemek istiyor. Ben ve kulüp, Casemiro'nun bu kulübe verdiklerini ve karakterini bildiğimizden onun bu isteğini anlayışla karşılıyoruz. Onun bu arzusuna saygı göstermeliyiz." dedi.

Casemiro'nun Manchester United'a transferi konusunda görüşmelerin devam ettiğini, henüz resmi bir şey olmadığını kaydeden İtalyan teknik adam, "Şu anda Real Madrid'in oyuncusu ama ayrılma isteği belli. Bir anlaşma sağlanırsa, onu değiştirecek kaynaklarımız var. Bu mevkide 6 futbolcumuz var ve bütün sezonu geçirmeye yeter. Bizim hedefimiz tüm kupalarda mücadele etmek ve bunu Casemiro ile veya onsuz en iyi şekilde yapacağız." şeklinde konuştu.

"Ayrılma kararı kişisel ve onu çok iyi anlıyorum. Buna sinirlenmedik, sadece üzüldük." diyen Ancelotti, Brezilyalı futbolcunun, sevilen biri ve iyi bir profesyonel olduğunu kaydetti.

Ancelotti, geçtiğimiz haftalarda basına yaptığı bir açıklamada, futbolcuları arasında gelecekte teknik direktör olmaya en yakın isim olarak Casemiro'yu gördüğünü söylemişti.

Real Madrid'e 2012-2013 sezonunda gelen 30 yaşındaki Casemiro, İspanyol kulübü ile 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası, 1 Kral Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 FIFA DÜnya Kulüpler Kupası kazandı.