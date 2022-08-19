HangiKredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Bafetimbi Gomis ağlarla buluşturdu.

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray ligde ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise ikinci yenilgisini alarak bir puanda kaldı.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında ceza sahası yayının solunda topu kapan Seferovic, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, şut çekmek yerine sağındaki Emre Akbaba'ya pasını vermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Emre ile buluşmayınca sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Onur Ayık, hem önünü açtı hem de açısını düzeltti. Bu futbolcunun sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Boey'un pasını alan Oliveira bekletmeden meşin yuvarlağı topuğuyla ceza sahasına çevirdi. Seferovic'in kontrol edemediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

19. dakikada Mrsic'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta penaltı noktası gerisinde uygun durumda vuran Del Valle, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

25. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan sağına yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ortasını yaptı. Arka direkte savunma arkasına sarkan Seferovic'in bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Yeniden topla buluşan İsviçreli golcünün topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Sacha Boey'un ceza sahası yayı gerisinden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna uzanarak net bir pozisyonu önledi.

59. dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Valentin Gheorghe'un yakın köşeye vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

[Fotoğraf: DHA]

64. dakikada ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Portekizli futbolcunun yerden sert şutunda iyi yer tutan kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

71. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Mertens kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan soluna çok iyi uzanarak topu kornere çeldi.

GOL - 86. dakikada Galatasaray golü buldu. Van Aanholt'un pasıyla ceza sahası dışında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Gomis, şık bir dönüşle bir rakibinden sıyrıldı. Kaleyi karşısına alan Fransız golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat.

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım.

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Avounou (Dk. 66 Isaac Sackey), Mrsic (Dk. 66 Nika Gagnidze), Onur Ayık (Dk. 57 Geraldo), Del Valle (Dk. 57 Valentin Gheorghe), Bettaieb (Dk. 85 Metehan Mimaroğlu).

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 85 Alexandru Cicaldau), Emre Akbaba (Dk. 46 Dries Mertens), Yunus Akgün (Dk. 85 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Seferovic (Dk. 78 Gomis).

Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+2 Boey (Galatasaray), Dk. 45 Serkan Göksu, Dk. 55 Yonathan del Valle, Dk. 72 Valentin Gheorghe, Dk. 75 Oğuz Gürbulak, Dk. 77 Isaac Sackey, Dk. 86 Nika Gagnidze (HangiKredi Ümraniyespor)

Gol: Dk. 86 Gomis (Galatasaray)