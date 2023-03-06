Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid'e Betis çelmesi
[Fotograf: Reuters]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.
Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla, zevkli geçen 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı.
Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşayan Real Madrid'in lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 9'a çıktı.
La Liga'da 24. hafta sonunda Barcelona 62, Real Madrid ise 53 puanda kaldı.
Real Betis ise 41 puanla 5. sırada yer aldı.
Etiketler: Real Madrid İspanya
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