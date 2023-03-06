Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ara transfer dönemi sona erdi
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.
Etiketler: Süper Lig Transfer Haberleri
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