VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılamayan ve bu süreçte 2 beraberlik, 1 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, başkent temsilcisini mağlup ederek puanını 43'e yükseltti. Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.

İç sahada yenilmezlik serisini sürdürdü

Beşiktaş, MKE Ankaragücü galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisine devam etti. Bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı maçlarda yenilmezlik serisini 8 maça yükselten siyah-beyazlı ekip, tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu sezon ise evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın 36. dakikasında MKE Ankaragücü'nün kazandığı korner atışında Pedrinho ile tribünler arasında gerginlik yaşandı.

Korner için topun başına giden Pedrinho, tribünlerden atılan yabancı maddelerin kendisine isabet etmesi sonrası yerde kaldı.

Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra başkent ekibinin teknik direktörü Sedat Ağçay ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de olayın yaşandığı yere giderek tribünleri sakinleştirdi.

Salih Uçan perdeyi açtı

Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Salih Uçan, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Korner vuruşu sonrasında yaşanan karambolde topu fileleri gönderen Salih, bu sezon Corendon Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Salih Uçan, 60. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Aboubakar siftah yaptı

Ara transfer döneminde Wout Weghorst'un ayrılışı sonrası yeniden Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminin ilk golünü MKE Ankaragücü karşısında attı.

Maçın 55. dakikada ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderen Aboubakar; Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında forma giymesine rağmen golle tanışamamıştı.

Kamerunlu oyuncu, attığı ilk golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Maxim, Beşiktaş taraftarıyla buluştu

Siyah-beyazlıların, Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, ilk maçını MKE Ankaragücü karşısında oynadı. Rumen futbolcu 84. dakikada Nathan Redmond'un yerine oyuna dahil oldu.

Welinton cezalı duruma düştü

Karşılaşmanını uzatma dakikalarında sarı kart gören Welinton Souza, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, dördüncü sarı kartını MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Dele Alli maçı tribünde izledi

Bu sezon Beşiktaş'ta en tartışılan isimlerin başında gelen Dele Alli, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

Tecrübeli oyuncu, kendisi gibi kadroya alınmayan Kerem Atakan Kesgin ve Georges-Kevin N'Koudou ile birlikte maçı tribünden takip etti.

Yönetime protestolar devam etti

Beşiktaş taraftarının yönetim protestosu maç içinde sürdü.

Karşılaşma öncesi "Yönetim istifa" diye bağıran siyah-beyazlılar, karşılaşma oynanırken de zaman zaman protestosunu devam ettirdi.