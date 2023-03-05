Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, serbest stil 86 kiloda Fatih Erdin'in gümüş, yine aynı sıklette mücadele eden Osman Göçen'in ise bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Grekoromen stilde ise 77 kiloda Ahmet Yılmaz bronz madalya kazandı. Milliler turnuvayı 12 madalya ile kapattı.

Madalya kazanan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

Serbest Stil

57 kilo Ahmet Duman - Altın

61 kilo Recep Topal - Altın

70 kilo Servet Coşkun – Gümüş

86 kilo Fatih Erdin - Gümüş

79 kilo Ramazan Sarı - Bronz

86 kilo Osman Göçen - Bronz

Grekoromen Stil

55 kilo Adem Burak Uzun - Altın

82 kilo Burhan Akbudak - Gümüş

55 kilo Ahmet Ekrem Taşkınoğlu - Bronz

63 kilo Mehmet Çeker - Bronz

77 kilo Ahmet Yılmaz - Bronz