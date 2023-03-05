Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçiler Bulgaristan'da 12 madalya kazandı
Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın son gününde milli güreşçiler, 3 madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, serbest stil 86 kiloda Fatih Erdin'in gümüş, yine aynı sıklette mücadele eden Osman Göçen'in ise bronz madalya kazandığı aktarıldı.
Grekoromen stilde ise 77 kiloda Ahmet Yılmaz bronz madalya kazandı. Milliler turnuvayı 12 madalya ile kapattı.
Madalya kazanan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:
Serbest Stil
57 kilo Ahmet Duman - Altın
61 kilo Recep Topal - Altın
70 kilo Servet Coşkun – Gümüş
86 kilo Fatih Erdin - Gümüş
79 kilo Ramazan Sarı - Bronz
86 kilo Osman Göçen - Bronz
Grekoromen Stil
55 kilo Adem Burak Uzun - Altın
82 kilo Burhan Akbudak - Gümüş
55 kilo Ahmet Ekrem Taşkınoğlu - Bronz
63 kilo Mehmet Çeker - Bronz
77 kilo Ahmet Yılmaz - Bronz
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