Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Real Madrid Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Eflatun beyazlılar, Devler Ligi'nde bin gol atan ilk takım oldu. İspanyol ekibinin bininci golünü Kerim Benzema kaydetti.
Real Madrid başarılarına bir yenisini daha ekledi. İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 2-1 yendiği karşılaşma tarihe geçti.
Rakibini Kerim Benzema'nın golleriyle mağlup eden eflatun beyazlılar, Devler Ligi'nde bin gol barajına ulaşan ilk takım oldu.
Fransız santrforun 14. dakikada attığı ilk gol, Real Madrid'in bininci golü olarak kayıtlara geçti.
Shakhtar Donetsk galibiyetiyle dokuz puana ulaşan Ancelotti'nin öğrencileri, grubunda lider durumda bulunuyor.
Bu arada kariyerini yeni bir başarıyla süsleyen Kerim Benzama, Real Madrid'i sırtlamaya devam ediyor.
2020-2021 sezonunda 14 maçta forma giyen Fransız yıldız, 13 gol 8 asistlik performansıyla takımına en çok katkıyı yapan oyuncu konumunda.
Etiketler: Real Madrid Şampiyonlar Ligi
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