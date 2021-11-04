Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Zenit'i konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 5 Kasım Cuma günü Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.
Son maçında Zalgiris Kaunas'ı 94-60 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.
Etiketler: Basketbol Anadolu Efes
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