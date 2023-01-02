Real Madrid ses getiren transferlerine bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı. Eflatun beyazlı kulübün son gözdesi Borussia Dortmundlu Jude Bellingham.

Madrid ekibi 19 yaşındaki İngiliz futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için Alman kulübüne 100 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Manchester City ve Liverpool'un da Bellingham'a talip olduğunu açıklamasından sonra Real Madrid'in ocak ayı içinde bu transferi bitirmeye kararlı olduğu öne sürüldü.

İspanyol kulübü Bellingham'ı ne kadar çok istediğini Borussia Dormund'la yapılan görüşmeleri bizzat başkan Florentino Perez'in yürütmesiyle gösteriyor.

Borussia Dormund Jude Bellingham'ı iki yıl önce Birmingham City'den 25 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Orta sahada görev yapan İngiliz futbolcu bu sezon sarı siyahlı formayla 27 resmi maçta 9 gol atıp 4 asistlik bir performans sergiledi.