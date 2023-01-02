Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nazilli Belediyespor Trabzonsporlu Arda'yı kiraladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, Trabzonspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'u kiraladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Eşin Group Nazilli Belediyespor, aradığı kaleciyi Trabzonspor'dan buldu.
Daha önce Altınordu ile yollarını ayıran golcü Bertuğ'la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'u renklerine bağladı.
Nazilli Belediyespor'un Arda'yı sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Arda, geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan bordo-mavililerde bir maça çıkmıştı. Öte yandan sözleşmesi 1 yıl uzatılan Ahmet Gökbayrak ise kiralık olarak Darıca Gençlerbirliği'ne gönderildi.
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