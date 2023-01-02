Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 10-12 Mart tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, 19-21 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Motosiklet sporlarında en önemli organizasyonlardan biri Dünya Motokros Şampiyonası ise yine Afyonkarahisar'da 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.