2022'deki sportif başarılar ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Türkiye'nin en başarılı federasyonları arasında yer aldıklarını söyledi.

Kerim Vural, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın katıldıkları en önemli organizasyon olduğunu hatırlattı.

"Biz oraya 20 branşta hazırlandık. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızla aldığımız karar sonrası 11 branşta oyunlara katıldık. 8 altın, 17 gümüş, 19'u bronz madalya olmak üzere toplamda 44 madalya kazandık. Orada 73 ülke arasında üçüncü olduk."

Vural, Brezilya'daki organizasyonda çok eksiklik olduğuna dikkat çekti.

"Zor şartlarda mücadele verdik. Sporcularımızın konakladıkları yerden salonlara 1 buçuk saat gibi uzun bir süre sonunda vardığı maçlar yaptık. Dolayısıyla bu kadar eksikliğin olduğu bir organizasyonda 44 madalya almak bizim için önemli bir başarıydı."

[Fotoğraf: AA / Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural]

Vural, yelken, satranç ve badminton branşlarında Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldıklarını anlattı.

"Yelkende Polonya'da katıldığımız dünya şampiyonasında ikinci olduk. Aslında şampiyon olmuştuk ancak ev sahibi ülkenin averaj avantajıyla böyle bir durum gelişti. Bu yelkende ilk başarımız. Satranç branşında daha önce faaliyetimiz yoktu. Satranç zihinsel gelişime katkı sağlayan çok önemli bir branş. Bu alanda da yaptığımız çalışmalarla sporcular yetiştirdik. 6 aylık bir hazırlık süreci sonunda Türkiye şampiyonamızı yaptık. 3 kampın ardında dünya şampiyonasına giden sporcularımız başarı elde etti. Azat Gündüz ve Ahmet Oğuz Coşar isimli sporcularımız tarihi bir başarı elde etti. Azat'ın hikayesi çok ilginç. Azat satrançla internetten tanışıyor. Kendi gayretiyle kendini geliştiriyor. Ardından bizimle tanışıyor, antrenörümüz ile biz destek oluyoruz. Türkiye şampiyonasında elde ettikleri derecelerin ardından ikisini de dünya şampiyonasına yolladık. 140 sporcu arasında biri 7'nci, diğeri 10'uncu oldu. Bu bizi çok mutlu etti. İlk kez katıldığımız bu branşta bu bizim açımızdan tarihi bir başarı."

"Badmintonda Avrupa ikincisi olduk"

Kerim Vural, Litvanya'da katıldıkları İşitme Engelliler Badminton Avrupa Şampiyonası'nda ise kazandıkları 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz ile Avrupa ikincisi olduklarını söyledi.

Vural, İşitme Engelliler Satranç Avrupa Şampiyonası'nı aralık ayında Türkiye'de yapacaklarını hatırlattı.

"Çok önemsediğimiz bir organizasyon. Bu organizasyonu istememizin en büyük sebebi kulüplerimizi ve sporcularımızı teşvik etmek. Diğer taraftan işitme engelli bireylerin hakları için birçok yasal düzenleme yaptık. Hala yapacağımız çalışmalar var. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın özellikle bu süreçte bize çok katkısı oldu. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in desteği ve tüm siyasi partilerinde oy birliği ile olimpiyat öncesi çıkacak yasaya Deaflympics ibaresini eklettik. Bu, spor yapan işitme engelli bireyler için çok önemli bir kazanım oldu. Öğretmenlik atamaları yoktu. Öğretmenler atanmaya başlandı. Diğer sorunları da sesimizi duyurdukça inşallah medyamızın da desteğiyle çözeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı ufuk sayesinde engellilerin birçok sorununu çözdük. Daha yapacağımız çözeceğimiz çok konu var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız ile değerli devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. İşitme engelli dostlarımızın sesi olduğu için Anadolu Ajansı'na da ayrıca teşekkür ederim."