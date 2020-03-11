Alman ekibi Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham'ı ağırladı.

Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0

İlk maçı da 1-0 kazanan Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.