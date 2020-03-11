Haber Giriş: Kaynak: AA
RB Leipzig çeyrek finalde
[Fotoğraf: TRT Spor]
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman temsilcisi RB Leipzig, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği İngiliz ekibi Tottenham’ı sahasında da 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Alman ekibi Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham'ı ağırladı.
Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0
İlk maçı da 1-0 kazanan Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.
Etiketler: Tottenham şampiyonlar ligi RB Leipzig futbolSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:53
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