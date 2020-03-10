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Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy Etik Kurula sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'u TFF Etik Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ağaoğlu ve Özsoy'un etik ilkelerine aykırı açıklamada bulundukları gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Etiketler: TFF etik kurulu Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu Semih ÖzsoySon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 21:03
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