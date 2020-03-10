Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçlara 15 Nisan'a kadar seyirci alınmayacağını duyurdu.

Maracineanu, müsabakalarda en fazla 1000 kişinin bulunabileceğini ifade etti.

Cezayir'de de seyircisiz oynanacak

Cezayir'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla futbol ligi maçlarına taraftarların alınmayacağı duyuruldu.

Başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, pazar günü yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında koronavirüs önlemlerinin değerlendirildiğini belirtti.

Bin Buziyd, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi olarak stadyumlar dahil insanların toplanacağı organizasyonlara engel olunması talimatı verdi. Futbol ligi maçları da seyircisiz oynanacak." dedi.

Cezayir'de 25 Şubat'tan bu yana Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 20'ye yükseldiği bildirilmişti.

Cezayir'in Vahran kentinde bu ay düzenlenmesi planlanan NAPEC Kuzey Afrika Petrol ve Gaz Sanayi Fuarı koronavirüs nedeniyle eylül ayına ertelenmiş, Cezayir Çevre Bakanlığı da dün başlaması planlanan Uluslararası Çevre ve Yenilenebilir Enerji Fuarı'nı iptal ettiklerini açıklamıştı.