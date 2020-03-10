Manchester United, İngiltere Ligi'nde güçlü rakiplerine üst düzey performans sergiledi.

Solskjaer'in öğrencileri bu sezon Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Leicester City ve Tottenham karşısında topladığı puanlarla dikkat çekti.

Chelsea ve Manchester City'yi ligdeki 2 müsabakada da mağlup eden ve Liverpool'a ligdeki tek beraberliğini yaşatan Manchester United zirvedeki takımlara karşı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Ancak buna rağmen alt sıralardaki takımlara karşı önemli puan kayıpları yaşayan İngiliz ekibi, 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 45 puan toplayabildi.

Manchester United, ligde alt sıralarda bulunan Crystal Palace, Westham United, Newcastle United, Bournemouth, Watford gibi takımlara karşı ise sahadan yenik ayrıldı.

Solskjaer'in ekibi bu sonuçlarla 4'üncü sırada yer aldı ve lider Liverpool'un 37; ikinci Manchester City'nin ise 12 puan gerisinde kaldı.