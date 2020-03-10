Almanya’nın Bavyera eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1000 kişiden fazla katılımcısı olan etkinlikler yasaklandı.

Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Kovid-19 salgını konusunda alınan önlemlere ilişkin Münih kentinde açıklama yaptı.

Söder, Kovid-19 salgınını ciddiye aldıklarını ve tüm kurumların bunun için hazırlık yaptığını belirterek "Bizim için güvenlik her şeyden önce gelir." dedi.

Virüsün bulaşmaması ve halkın korunması için tedbirler aldıklarını belirten Söder, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin yasaklandığını, buna spor etkinliklerinin de dahil olduğunu belirtti.

Söder, 500 ila 1000 kişinin katılacağı etkinliklerle ilgili de Robert-Koch Enstitüsünün tavsiyelerine uyulması çağrısında bulunarak bu kararların şimdilik Bavyera eyaletinde Paskalya tatilinin sona ereceği 18 Nisan’a kadar geçerli olacağını ifade etti.

500’den az katılımcısı olan etkinliklere katılma konusunda vatandaşların kendilerinin karar verebileceğini dile getiren Söder, Almanya'da federal hükümetin aldığı tüm kararlara uyacaklarını da kaydetti.

Bayern Münih, sahasındaki karşılaşmaları seyircisiz oynayacak

Bavyera eyaletinin aldığı bu kararla Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih’in, 18 Mart’ta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki İngiliz rakibi Chelsea ile sahasında oynayacağı maça seyirci alınmayacak.

Bayern Münih bunun dışında ligde, 22 Mart’ta Eintracht Frankfurt ve 11 Nisan’da Fortuna Düsseldorf ile Allianz Arena’da oynayacağı karşılaşmalar da seyircisiz olacak.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

LASK-Manchester United maçı da seyircisiz oynanacak

LASK ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

LASK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te, Avusturya'nın Linz kentindeki Linzer Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak.

Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.