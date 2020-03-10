Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen genç millilerin 17 Mart Salı günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geleceği belirtildi.

Ay-yıldızlılar, 25 Mart'ta Hırvatistan, 28 Mart'ta Slovakya ve 31 Mart'ta Portekiz ile karşılaşacak.

Ahmet Ceyhan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu), Arda Akbulut (Trabzonspor)

Defans: Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Süleyman Luş (Galatasaray), Hamza Özdemir (Sakaryaspor), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

Orta saha: Oğuzhan Akgün, Emre Yıldız, İlkay İşler (Beşiktaş), Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu), Hakan Yeşil, Taha Tunç (Trabzonspor), Erkan Süer (Galatasaray), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor)

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)