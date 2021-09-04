Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano ile sözleşme imzaladı.
OFICIAL | @FALCAO nuevo jugador del Rayo Vallecano.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021
¡Bienvenido a Vallecas! pic.twitter.com/rWYNto5JsF
Etiketler: Radamel Falcao Transfer Haberleri
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