Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, İspanyol basınına konuştu.

Barcelona'dan ayrılma sürecini anlatan Boşnak oyuncu, Ronald Koeman'a sitem etti. Pjanic, eski teknik direktörüyle hiçbir şekilde iletişim kuramadığını belirtti.

"Koeman bana saygısızca davrandı. Her şeyi kabul edebilirim, ama bana anlatılmasını isterim. Tabi ki 15 yaşındaymışım gibi değil."

Futbol oynamayı çok sevdiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu "Barcelona'da süre almamayı göze alamazdım" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tecrübeli futbolcu tüm bu olanlara rağmen Barcelona'ya gittiği için pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

"Çok mutluyum ve başarılara odaklandım"

Miralem Pjanic yeni kulübü Beşiktaş'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Boşnak orta saha, sezonda 30-40 maç oynayacak durumda olduğunu belirtti.

"Şimdi Beşiktaş'tayım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim. Çok mutluyum ve başarılara odaklandım. Futbol oynamayı sevdiğim için maaşımdan feragat edip, Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettim."