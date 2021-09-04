Galatasaray'da ayrılık devam ediyor. Son olarak Radamel Falcao’nun sözleşmesi fesih edilirken, Emre Akbaba ile de vedalaşıldı.

28 yaşındaki futbolcu, eski takımı Aytemiz Alanyaspor’a kiralandı. 1 yıl Akdeniz ekibinde forma giyecek Emre'nin satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Emre Akbaba, Galatasaray'a 2018 yazında 4 milyon euroya transfer olmuştu. Orta alan oyuncusunun, sarı kırmızılı kulüpteki kariyerine sakatlıklar damgasını vurdu.

İlk sezonunda tüm kulvarlarda 22 maçta 3 gol atıp, 4 asist yapan Emre, yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında uzun süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

2019-2020 sezonunda 19 maçta 6 gol ve 1 asist üreten tecrübeli futbolcu, bir kez daha sakatlık kabusu yaşadı. Geçtiğimiz sezon 30 maçta görev alan Emre, 5 gol ve 3 asist ile sezonu noktaladı.

Bu sezon ise orta sahaya yapılan takviyelerle birlikte Emre Akbaba birçok maça kulübede başladı. Son olarak Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen 28 yaşındaki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Akdeniz ekibi, Emre Akbaba gibi kariyerinde sıkıntı yaşayan Ozan Tufan ve Salih Uçan'a kucak açmış; burada iki oyuncunun da yıldızı yeniden parlamıştı. Emre Akbaba, Galatasaray'da 1 lig, 1 de kupa şampiyonluğu yaşadı.