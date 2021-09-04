Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Badmintonda Emine Seçkin bronz madalya maçını kaybetti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin, bronz madalya müsabakasını kaybetti.
Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan üçüncülük maçında Emine, Japon rakibi Yuma Yamazaki'yle karşılaştı.
İlk seti 21-16, ikinci seti de 21-8 kaybeden milli sporcu maçta 2-0 yenildi ve madalya alma şansını değerlendiremedi.
Milli badmintoncu Emine Seçkin, WH2 sınıfında Japonya’dan Yuma Yamazaki ile yaptığı bronz madalya maçını 2-0 kaybetti ve Paralimpik Oyunları dördüncüsü oldu.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021
Teşekkürler Emine! https://t.co/22UMwBahN3
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