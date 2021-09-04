Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan üçüncülük maçında Emine, Japon rakibi Yuma Yamazaki'yle karşılaştı.

İlk seti 21-16, ikinci seti de 21-8 kaybeden milli sporcu maçta 2-0 yenildi ve madalya alma şansını değerlendiremedi.

Milli badmintoncu Emine Seçkin, WH2 sınıfında Japonya’dan Yuma Yamazaki ile yaptığı bronz madalya maçını 2-0 kaybetti ve Paralimpik Oyunları dördüncüsü oldu.



Teşekkürler Emine! https://t.co/22UMwBahN3