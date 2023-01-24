Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki bugünkü antrenmanı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Şenol Güneş, Romain Saiss'in sakatlığı bulunduğunu belirtti.

"Ghezzal bugün takımla kontrollü olarak çalışıyor. Saiss ile birlikte 3 oyuncumuz cezalı. Onun dışında buradayız, sıkıntımız yok."

Şenol Güneş: Transfer konuşuluyor ama olur dersin bir bakarsın olmaz. Olmaz dersin bir bakarsın olabilir. Ne olacağını bilmiyorum. Olunca göreceğiz. pic.twitter.com/WdV89IauJH — TRT Spor (@trtspor) January 24, 2023

Güneş, Ghezzal'ın ne zaman oynayıp oynamayacağı ile ilgili olarak konuştu.

"Ghezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü önce sağlığı önemli. Sonrasında verimine bakacağız. Şu anda bireysel çalışmaları vardı. Keşke cuma günü kadroda olsa ancak şu anda mümkün değil. Acele edip bir kez daha geri gitmek doğru değil. Şu anda Josef ile onun durumunu takip edeceğiz. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Saiss'ın maçta adalesine bir darbe geldi. O da 3 gün sonra normal idmana çıkar. Zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Başka da eksiğimiz yok."

"Kaan Ayhan'ın ismini ben de her gün gazetede okuyorum"

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımın transferleri ile ilgili olarak konuştu.

"Transfer işine ben bakmıyorum. Ben antrenman yaptırıyorum. Transfer konuşuluyor, yapılıyor, gidenler gelenler olabilir. Bugün olmaz dersin olur. Olur deriz hiç olmaz. Olmayan olur, olan olmaz. Kaan Ayhan'ın ismini ben de her gün gazetede okuyorum. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüğümüz isimler var. Kimlerin olacağını bilmiyorum, olunca göreceğiz. Transferde aynı isme bir sürü kulüp talip oluyor. İşin doğasında var bu. Bizim gündemimizde bugün antrenman var. Yarın da antrenman yapıp cuma günkü maça iyi hazırlanmamız lazım."

Güneş, Alanyaspor ile oynayacakları lig maçı ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

"İyi bir takımla oynayacağız. Alanyaspor iyi bir takım. İyi pas yapıyorlar, topa sahip oluyorlar. Onlara karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor. Şu anda eldeki oyuncularla çıkma durumumuz var ama yeni bir oyuncu gelirse de onu da size söyleriz."

Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Cuma günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık olan idmana ısınma çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, kuvvetlendirme idmanları sonrasında iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Romain Saiss ve Josef de Souza antrenmanda yer almazken, tedavisi nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başladı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.