Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, kulübün şirketleşme sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

Uz, geçmiş dönemden kaynaklı mali kriterler nedeniyle puan silme cezası aldıklarını vurguladı.

"Transfer yasağımız da yine geçmiş dönem borçlarından kaynaklı. Ben ne yapabilirim? 'Bu işi başaramıyorum' dedim ve kongre kararı aldım. Varsa bir arkadaşımız çıksın kongrede aday olsun. Çıkarsın, aday olursun. İki kongrede kimse çıkmadı. Çıkmıyorsanız da konuşmayın. Yapılanlara destek olun."

[Fotoğraf: DHA / Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz]

Uz, kulüpte yönetim boşluğu yaşatmayacaklarına dikkat çekti.

"Kayyuma bırakma lüksüm de yok. Ayrılmak isteyen yöneticiler olursa 'eyvallah' diyeceğiz. Davet usulü bir yönetim oluşturup daha sonra kongre ile yolumuza devam ederiz. Yönetime 20-30 yiğit getirip devam edeceğiz. Kulübü ligde tutmak için sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz."​​​​​​​