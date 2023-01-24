Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kylian Mbappe PSG tarihine geçti
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Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'in Fransa Kupasında Pays de Cassel'i 7-0 yendiği maçta 5 gol atarak kulüp tarihine geçti.
Kylian Mbappe, fark yaratmaya devam ediyor. Formda bir sezon geçiren Mbappe, attığı goller ile Paris Saint Germain'i sırtlıyor.
Fransa kupasında karşılaştığı Pays de Cassel'i 7-0 mağlup eden Paris ekibinde yıldız futbolcu 5 gol kaydetti.
Son 16 turuna kalan Paris Saint Germain' de Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etmeyi başardı.
24 yaşındaki futbolcu, Fransa liginde de performansı ile göz kamaştırıyor. Mbappe, kaydettiği 13 gol ile ligde krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.
Etiketler: Paris Saint-Germain Ligue 1
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