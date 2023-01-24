Kylian Mbappe, fark yaratmaya devam ediyor. Formda bir sezon geçiren Mbappe, attığı goller ile Paris Saint Germain'i sırtlıyor.

Fransa kupasında karşılaştığı Pays de Cassel'i 7-0 mağlup eden Paris ekibinde yıldız futbolcu 5 gol kaydetti.

Son 16 turuna kalan Paris Saint Germain' de Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etmeyi başardı.

24 yaşındaki futbolcu, Fransa liginde de performansı ile göz kamaştırıyor. Mbappe, kaydettiği 13 gol ile ligde krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.