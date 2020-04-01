Haber Giriş: Kaynak: AA
Profesyonel futbolculardan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
TPFD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.
Tüm futbol camiasından kampanyaya destek istenirken, bağışların yapılabileceği banka hesap numaraları da paylaşıldı.
Etiketler: Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği biz bize yeteriz türkiyem milli dayanışma kampanyasıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 16:12
Son Haberler
- 17:52
- 17:47
- 17:44
- 17:42
- 17:35
Sıradaki Haber
Kadın futbolunda koronavirüsten vefat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz