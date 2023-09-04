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Spor
TRT SPOR 04.09.2023 11:00

Premier Lig'de transfere 2.8 milyar euro harcandı

Avrupa'da transfer dönemi sona erdi. 5 büyük lig yine harcadıkları paralar ile öne çıktı. İngiltere ligi her zaman olduğu gibi 2.8 milyar euroluk harcama ile zirvede yer aldı.

Premier Lig'de transfere 2.8 milyar euro harcandı

Avrupa'da transfer dönemi sona ererken, büyük ligler oyunculara adeta paraları saçtı.

İngilizler, son yıllardaki harcamalarda çoğunlukla en üst basamakta yer alıyor. Premier Lig takımları, transfere tam 2.8 milyar euro ödeme yaptı.

Listeye ikinci sıradan giren Fransız kulüplerin yaptığı harcama ise 900 milyon euro.

İtalyan ekipler, bu sene İspanyol ve Alman takımlarının üzerinde yer aldı. İtalyanlar, 850 milyon avronun biraz üzerinde transfer harcaması yaptı.

Alman kulüpler ise yaklaşık 750 milyona euro ile transfer dönemini kapattı. Bu sezon genellikle genç oyuncuları transfer eden İspanyol takımların kasasından da toplam 450 milyon euro çıktı.

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