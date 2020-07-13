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Premier Lig'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
ANKARA (AA) -
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 6-12 Temmuz tarihlerinde oyuncu ve personele uygulanan 2 bin 71 test sonucundan birinin pozitif çıktığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.
Etiketler: İngiltere Premier Lig koronavirüsSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:52
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