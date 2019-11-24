Spor
Premier Lig'de asker selamlı gol sevinci24 Kasım 2019 Pazar 09:17 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 09:26
İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, gol sevincini asker selamıyla yaşadı.
Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Norwich City İngiltere Premier Lig Everton asker selamı