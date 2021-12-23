Liverpool kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu pazar günü Anfield'da Leeds United ile olan maç Premier Lig yetkilileri tarafından ertelendi.

Leeds United kadrosundaki artan pozitif COVID-19 vakalarının ardından karşılaşma planlanan tarihte oynanamayacağına karar verildi.

Liverpool'un Leeds United ile oynayacağı maç dışında Wolves ile Watford arasındaki maç da koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Her iki maçın da 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanıyordu, ancak Leeds ve Watford'dan gelen talepler üzerine maçlar ertelenmiş oldu.