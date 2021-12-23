Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Anadolu Efes 45 yıllık mazisini sergiliyor
Anadolu Efes, 45 yıllık mazisini sergiliyor. Zaman yolculuğuna çıkan ziyaretçiler, Avrupa kupalarıyla fotoğraf çektirme şansı da yakalıyor.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, 45 yıllık mirasa ev sahipliği yapıyor. Tarihe tanıklık etmiş formalar. O formalarla tarih yazan oyuncular.
Ulusal ligde kazanılan birçok başarının yanında 1996 yılında Türkiye'yi büyük sevince boğan Koraç Kupası. Ve tabii ki Türk Hava Yolları Avrupa Ligi şampiyonluk kupası.
Ziyaretçiler sergide 45 yıllık maziye yolculuk yapıyor. Kupalarla fotoğraf çektiren ziyaretçiler, özel deftere anılarını da paylaşıyor.
Kızılyıldız maçıyla açılan serginin Türk Havayolları Avrupa Ligi'nin sonraki karşılaşmalarında da meraklılarla buluşturulması planlanıyor.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol
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