İlhan Palut yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor, ligdeki oyunu ve sonuçlarıyla takdir topluyor.

Yeşil beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 ile geçti. Puanını 36'ya yükselten Konya ekibi, 2'nci sıradaki yerini korudu.

İlhan Palut'un öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilmedi. Konya Büyükşehir Stadyumundaki 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik alan yeşil beyazlılar, bu müsabakalarda 16 kez fileleri havalandırdı, kalesinde 6 gol gördü.

18 lig maçında 10 kez galip gelen İttifak Holding Konyaspor, 6 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Yeşil beyazlılar, attığı ve yediği gol sayılarında da lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada.

İttifak Holding Konyaspor, 31 kez rakip fileleri sarsarken, kalesindeki 15 gole engel olamadı. Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyen Konya ekibi, 19'uncu haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak.