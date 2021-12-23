Konyaspor göz dolduruyor
İttifak Holding Konyaspor, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beğeni topluyor. 36 puanla ikinci sırada olan yeşil beyazlılar, bu sezon evinde hiç kaybetmedi.
İlhan Palut yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor, ligdeki oyunu ve sonuçlarıyla takdir topluyor.
Yeşil beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 ile geçti. Puanını 36'ya yükselten Konya ekibi, 2'nci sıradaki yerini korudu.
İlhan Palut'un öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilmedi. Konya Büyükşehir Stadyumundaki 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik alan yeşil beyazlılar, bu müsabakalarda 16 kez fileleri havalandırdı, kalesinde 6 gol gördü.
18 lig maçında 10 kez galip gelen İttifak Holding Konyaspor, 6 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Yeşil beyazlılar, attığı ve yediği gol sayılarında da lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada.
İttifak Holding Konyaspor, 31 kez rakip fileleri sarsarken, kalesindeki 15 gole engel olamadı. Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyen Konya ekibi, 19'uncu haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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