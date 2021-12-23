Galatasaray'da, kötü gidişe dur demenin yolları aranıyor. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan sarı kırmızılıların teknik heyeti kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın, Fraport TAV Antalyaspor karşısına Adana deplasmanından farklı bir 11 ile çıkması bekleniyor.

Taylan ve Cicaldau sarı kart cezalısı olduğu için orta kurgusu zorunlu değişecek. Bu bölgede forması garanti tek isim Berkan Kutlu.

Aytaç Kara ve Emre Kılınç da 11'de şans bulabilecek oyuncular. Teknik heyet, Feghouli’yi orta sahanın sağında kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'da, orta sahanın dışında bazı mevkilerde de değişikliğe gidilebilir. Fatih Terim'in, Fraport TAV Antalyaspor maçında Halil Dervişoğlu’na 11'de görev vermesi bekleniyor.

Adana Demirspor karşılaşmasına kulübede başlayan Patrick van Aanholt da yeniden takımdaki yerini alacak.

Sağ bek mevkiinde Oğulcan ve Yedlin arasındaki henüz tercih yapılmadığı rehabilitasyon sürecinde olan Sacha Boey ise riske edilmeyecek.