Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.
Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Ailemize Hoşgeldin Tamer Tuna" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."
Ailemize Hoşgeldin Tamer Tuna!https://t.co/xEy2PiTHIe pic.twitter.com/2t0B9CxkZD— Bursaspor (@BursasporSk) December 23, 2021
Etiketler: Bursa Transfer Haberleri
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