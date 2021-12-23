Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edgar Ie ve Vitor Hugo'dan Trabzonspor'a kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Edgar Ie ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar Ie’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo’nun ise çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
Edgar IE ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 23, 2021
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Etiketler: Süper Lig Trabzonspor
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