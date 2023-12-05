Premier Lig yayın haklarına rekor ücret

İngiltere Premier ligin yayın hakları rekor bir ücrete satıldı. 3 yayıncı kuruluş, premier ligin İngiltere'deki 4 yıllık yayın hakkı için yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi.

Bu rakamın İngiltere'de şimdiye kadar her hangi bir spor dalının yayın hakları için ödenen en büyük meblağ olduğu açıklandı.

Premier lig, 8,5 milyar dolarlık yayın hakkı ile rakip liglere de açık ara fark attı. Premier ligin yıllık yayın hakkı değeri, son ihale ile 2,1 milyar dolar civarına geldi.

Bu rakam da Almanya, İspanya ve İtalya liglerinin yıllık yayın hakları için ödenen rakamın yaklaşık iki katına denk geliyor.

Yeni anlaşma ile İngiliz Sky Sports kanalı her sezon yaklaşık 215 maç yayınlayacak. TNT sports ise 4 yıllık kontrat boyunca yılda 52 maçın yayın hakkına sahip olacak.