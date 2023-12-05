Puslu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 05.12.2023 10:40

Premier Lig yayın haklarına rekor ücret

İngiltere Premier Lig yayın hakları rekor bir ücrete satıldı. Yayıncı kuruluşlar, Premier Ligin 4 yıllık yayın hakları için yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi.

Premier Lig yayın haklarına rekor ücret

İngiltere Premier ligin yayın hakları rekor bir ücrete satıldı. 3 yayıncı kuruluş, premier ligin İngiltere'deki 4 yıllık yayın hakkı için yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi.

Bu rakamın İngiltere'de şimdiye kadar her hangi bir spor dalının yayın hakları için ödenen en büyük meblağ olduğu açıklandı.

Premier lig, 8,5 milyar dolarlık yayın hakkı ile rakip liglere de açık ara fark attı. Premier ligin yıllık yayın hakkı değeri, son ihale ile 2,1 milyar dolar civarına geldi.

Bu rakam da Almanya, İspanya ve İtalya liglerinin yıllık yayın hakları için ödenen rakamın yaklaşık iki katına denk geliyor.

Yeni anlaşma ile İngiliz Sky Sports kanalı her sezon yaklaşık 215 maç yayınlayacak. TNT sports ise 4 yıllık kontrat boyunca yılda 52 maçın yayın hakkına sahip olacak.

ETİKETLER
İngiltere Premier Lig
Sıradaki Haber
Trabzonspor Türkiye Kupası'na moralli başlamak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Türk yapımı savaş gemileri için yeni rota Malezya
11:43
Filipinler'de 30 Kasım'da kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
11:36
Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
11:32
Tarımda yoğun kimyasal kullanımı toprağa zarar veriyor
11:31
İran: Bölgede ABD güçlerine yapılan saldırılar ve Husilerin eylemleriyle ilgimiz yok
11:28
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldi
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ