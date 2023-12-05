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Spor
AA / İHA 05.12.2023 10:35

Trabzonspor Türkiye Kupası'na moralli başlamak istiyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

Trabzonspor Türkiye Kupası'na moralli başlamak istiyor
[Fotograf: DHA]

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Lide Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde öğle saatlerinde son antrenmanını yapacak takım, öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.

Konaklayacağı otelde kampa girecek Ahlatcı Çorum FK, yapacağı idmanın ardından maç saatini bekleyecek.

Takımda sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ile Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo forma giyemeyecek.

Hedef Avrupa

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını zora sokan Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa Kupalarına katılmayı hedeflerken, diğer taraftan ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor.

Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupasını kazanmayı hedefliyor.

Daha önce 9. kez kazandı

Trabzonspor, kupayı daha önce 9. kez müzesine götürdü. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı.

Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan final maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

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