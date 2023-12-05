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Spor
AA 05.12.2023 10:25

NBA'de sezon içi turnuva heyecanı yaşanıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Indiana Pacers ve New Orleans Pelicans, konferans yarı finaline çıktı.

NBA'de sezon içi turnuva heyecanı yaşanıyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

NBA'de sezon içi turnuvasına 2 maçla devam edildi. Pacers, konuk ettiği Boston Celtics'i 122-112 yenerek sezon içi turnuvasında Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton, 26 sayı, 13 asist, 10 ribauntla kariyerinin ilk "triple-double"ını kaydetti.

Celtics'te Jayson Tatum, 32 sayı ve 12 ribauntla oynamasına rağmen bu performans galibiyet getirmeye yetmedi.

Diğer çeyrek final maçında ise New Orleans Pelicans, deplasmanda Sacramento Kings'i 127-117 mağlup ederek sezon içi turnuvasında Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

Pelicans'ta Brandon Ingram 30 sayı, Herb Jones 23 sayı, Jonas Valanciunas ise 18 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 30 sayı, Domantas Sabonis ise 26 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle oynadı.

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