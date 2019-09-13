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Potada finalin adı: Arjantin - İspanya13 Eylül 2019 Cuma 17:22 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 17:44
FIBA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 80-66 mağlup eden Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu.
2019 FIBA Dünya Kupası Yarı Final maçında Arjantin, Fransa'yı 80-66'lık skorla mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Maç boyunca skor ve oyunda üstünlüğünü koruyan Arjantin, 39 yaşındaki yıldızı Luis Scola'nın üstün performansı ve takım savunmasındaki sertliğiyle Dünya Kupası'nda adını finale yazdırmayı başardı.
Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin, 15 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Kaynak: TRT Spor