Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perushtica kentinde süren şampiyonanın ikinci gününde milliler, finalde Romanya'yı yenerek zirveye çıktı.

Altı ülkenin katıldığı organizasyonda milli takım; Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan’ı aynı sonuçla 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Sırbistan’a 3-0 üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar finalde Romanya'nın rakibi oldu.

Milliler, final maçından 3-1 galip ayrılarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA