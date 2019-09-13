Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Chiba kentindeki müsabakalarda Türk sporcu, final maçında Faslı Laaraj Nada'yı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Filipinler’den Louise Pauline, ikinci turda Almanya’dan Madeline Folgmaan, çeyrek finalde Çin’den Lijun Zhou ve yarı finalde de Rusya’dan Tatiana Kudashova’yı yenerek finale yükseldi.

Finalde Faslı Laaraj Nada ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, son 2 saniyesine 3-1 geride girdiği maçta rakibinin kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Türkiye’yi ilk gün temsil eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ikinci turda, aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ise ilk turda organizasyona veda etti.

Organizasyonun ikinci gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli mücadele edecek.

Kaynak: AA