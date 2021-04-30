Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Potada dev derbinin tarihi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.
Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Etiketler: Basketbol Galatasaray Fenerbahçe
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