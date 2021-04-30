Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki Fransız kulübüne transfer yasağı
[Fotoğraf: AA]
FIFA, Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle transfer yasağı ve para cezası verdi.
FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.
FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.
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