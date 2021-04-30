Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku
Trabzonspor'un 28 Nisan'da deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildi.
Bordo-mavili ekibin doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada “Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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